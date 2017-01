Die Power Metal-Band SEVEN KINGDOMS hat mit "Stargazer" ein Lyric-Video zu ihrem kommenden Album "Decennium" veröffentlicht. Das vierte Album der Band aus Florida wurde von Jim Morris und Phil Pluskota im Morrisound Studio in Tampa produziert und wird am 30. Januar 2017 via Nightmare Records erscheinen.



SEVEN KINGDOMS "Stargazer" bei YouTube