FERAL: From The Mortuary [EP]

Nach eineinhalb Jahren Pause zu ihrem zweiten Album, "Where Dead Dreams Dwell", schicken FERAL mit "From The Mortuary" eine EP auf den Markt, um weiterhin im Gedächtnis der Kundschaft präsent zu bleiben. Tja, und das ist auch nötig, schließlich spielen die Schweden Death Metal der alten schwedischen Schule - und da kann es schon passieren, in Vergessenheit zu geraten, selbst wenn man seine Sache gut macht.



Und FERAL machen ihre Sache ganz gut, als dass sie ihren traditionellen Death Metal-Songs à la ENTOMBED einen etwas moderneren Groove angedeihen lassen. Weiterhin haben sie auf "From The Mortuary" auch einen richtigen Hit gepackt, als dass "Reborn in the Morgue" in seiner Qualität doch über die anderen Songs hinausragt - inbesondere weil die folgenden "The Cult of the Head" und "The Rite" doch ziemlich einfallslos wirken. Besser wirkt da die neue Version von "Necrofilthiac", das Death ´n´ Roll-ig groovt, oder das ganz gut umgesetzte PENTAGRAM-Cover "Relentless". Aber alleine deswegen wird sich die Anschaffung der EP nicht wirklich lohnen.

Veröffentlichungstermin: 02.12.2016Spielzeit: 23:23 Min.Line-Up:David Nilsson - GesangViktor Klingstedt - BassMarkus Lindahl - GitarreRoger Markström - SchlagzeugProduziert von Petter Nilsson @ Studio Spiff & Pagan Hell Studios Skellefteå (SWE)Label: Cyclone EmpireHomepage: http://www.feral.se Mehr im Netz: http://www.facebook.com/feralswe Tracklist:1. The Hand of the Devil2. Reborn in the Morgue3. The Cult of the Head4. The Rite5. Necrofilthiac (2016)6. Relentless ( PENTAGRAM -Cover)