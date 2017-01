Die Heavy Metal-Band SINNER hat mit "Tequila Suicide" ihr neues Album angekündigt. Das bereits 18. Album der seit über 35 Jahren aktiven Band aus Stuttgart wird am 31. März 2017 via AFM Records erscheinen. Weiterhin sind die Schwaben mit THE UNITY im Frühling auf Tour.



