Die Thrash / Death Metal-Band HATEFULMURDER hat mit "Tear Down" ein Lyric-Video zu ihrem kommenden Album "Red Eyes" veröffentlicht. Das zweite Album des Quartetts aus Brasilien wurde von João Milliet produziert und wird am 12. März 2017 wia Secret Service Records ercheinen.



HATEFULMURDER "Tear Down" bei YouTube