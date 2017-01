CRAVING: By The Storm

Der epische Pagan Metal mit Einflüssen von Black und Melodic Death Metal der Oldenburger Kapelle CRAVING hat sich in den vergangenen Jahren nur wenig veändert. Das dritte Album, "By The Storm", macht da auch keine Ausnahme. Weiterhin agiert die Band um Bandleader Ivan Chertov bemüht abwechslungsreich und füllt wie auch schon auf dem Vorgänger-Album "At Dawn" (2013) den Tonträger so gut es geht aus.



Und "By The Storm" legt auch richtig stark los, als dass nach einem Intro "By Storm" gnadenlos ins Ohr springt aufgrund einer beschwingten Melodie mit sehr viel Wiedererkennungswert sowie der vorhandenen Abwechslung. In weiterer Folge vermisst man derartige Lichtblicke, als dass die nächsten Tracks zwar flott ("Cave of a Dream"), mit eingängigen, wenn auch gar süßlichen Refrains ("Penelope´s Prayer") bestückt oder in mit einer schwer zu rechtfertigenden Überlänge ("Seven Steps to Darkness" & "Eyes of Winter") aufzufinden sind. Dabei sind diese Tracks aber keineswegs schwach, nur eben auch keine Highlights. Erst im letzten Drittel bekommt man dann wieder herausragendere Tracks zu hören wie das abermals beschwingte und tightere "Wielder of Storms".



Aber auch gesanglich hätten CRAVING noch Optimierungsmöglichkeiten, als dass der Clean-Gesang nur mäßige Aussagekraft hat, die mehrstimmigen Passagen dann und wann etwas unkoordiniert wirken und die Growls von Ivan Chertov auch nichts Außergewöhnliches an sich haben. Somit kann man bei "By The Storm" von einer grundsoliden Scheibe sprechen, die zwar mit sehr viel Inhalt und zwei, drei Hits daherkommt, aber eben auch seinen Durchhänger hat.

Veröffentlichungstermin: 16.12.2016Spielzeit: 79:00 Min.Line-Up:Ivan Chertov - Gitarre & GesangLeonid Rubinstein - BassMaik Schaffstädter - SchlagzeugProduziert von Ivan ChertovLabel: Apostasy RecordsHomepage: http://cravingmetal.de Mehr im Netz: http://www.facebook.com/CravingOfficial Tracklist:1. Fulgur Immortale2. By Storm3. Cave of a Dream4. Penelope´s Prayer5. Spirits of the Dead6. Seven Steps to Darkness7. One with Darkness8. Eyes of Winter9. The Stone10. Wenn der Wind sich dreht11. Wielder of Storms12. The Fountain of Memory13. Game Of Thrones (Cover)