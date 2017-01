Neuer Song von BLACK MIRRORS - hier kannst du "Funky Queen" anhören:

BLACK MIRRORS "Funky Queen" Lyricsvideo bei YouTube.



Die belgische Rockband um Sängerin Marcella Di Troia veröffentlicht am 3. März 2017 ihr Debütalbum "Funky Queen" via Napalm Records und kommt auf Tour:

Tourdaten bei vampster: HORISONT, 77, Black Mirrors



Die Tracklist:

1. Funky Queen

2. Kick Out the Jam

3. The Mess

4. Canard Vengeur Masqué