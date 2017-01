IRON MAGAZINE ist ein neues Bandprojekt von DANKO JONES, John Calabrese (DANKO JONES) und Jussi Lehtisalo und Tomi Leppänen von der finnischen Rock/Fusionband CIRCLE.

Erste Veröffentlichung der Hardrocker ist die 12" "Queen Of Hell", sie erscheint am 17. März 2017 via Ektro Records.



Den Titelsong kann man sich hier anhören:

IRON MAZAZINE "Queen Of Hell" bei soundcloud.com



Die Tracklist:



1. Queen of Hell

2. 556

3. Foes to Fire

4. Rise of the Deth