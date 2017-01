Zur Einstimmung auf ihre anstehende Tour haben LEPROUS einen weiteren Song von ihrem Livealbum "Live At Rockefeller Music Hall" veröffentlicht:

LEPROUS "Contaminate Me" feat. IHSHAN Livemitschnitt bei YouTube.

Für die DVD wurde ein Konzert in Oslo mitgeschnitten, mehr daraus gibt es hier zu sehen: LEPROUS "Slave" Livemitschnitt bei YouTube.



Im Februar sind die Norweger auf Tour:

Tourdaten bei vampster: DEVIN TOWNSEND PROJECT, BETWEEN THE BURIED AND ME, LEPROUS