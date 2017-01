Die britischen Hardrocker VOODOO VEGAS veröffentlichen am 17. Februar 2017 ihr zweites Album "Freak Show Candy Floss" via Plastic Head.



Einen Videoclip zu einem Song daraus gibt es schon jetzt:

VOODOO VEGAS "Long Time Gone" Video bei YouTube.



Die Tracklist:

1. Backstabber

2. Long Time Gone

3. Resolution

4. Killing Joke

5. Lady Divine

6. Poison

7. Black Heart Woman

8. Sleeping In The Rain

9. I Hear You Scream

10. Walk Away