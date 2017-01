RAMMSTEIN: Konzertfilm "Paris" im Kino

RAMMSTEIN zeigen am 23., 24. und 29. März 2017 ihren Konzertfilm "Paris" in Kinos in ganz Deutschland, Karten gibt es für 12,50 Euro. Eine Übersicht der Kinos gibt es unter www.rammstein-paris.de



Der Mitschnitt ist vom März 2012, als RAMMSTEIN an zwei Abenden vor jeweils 17.000 Zuschauern in der Bercy Arena in Paris spielten. Regisseur des Filmes ist Jonas Åkerlund, der Schnitt nahm über ein Jahr in Anspruch.



Zwei Mini-Trailer gibt es hier:

RAMMSTEIN "Paris" Trailer 1 bei YouTube.

RAMMSTEIN "Paris" Trailer 2 bei YouTube.