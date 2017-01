Die Black Metal-Band VENEREAL BAPTISM hat mit "Death March Of Glory" einen Track ihres kommenden Albums "Deviant Castigation Liturgy" veröffentlicht. Das erste Album der Texaner wurde von Bandmitbegründer Waldo Rocha produziert und wird am 24. März 2017 via Osmose Productions erscheinen.



VENEREAL BAPTISM "Death March Of Glory" bei YouTube