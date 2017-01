Wenn sich Ván Records schon einmal um den Re-Release einer Demo-EP einer bislang noch unbekannten Band bemühen, dann soll das schon etwas heißen. Im konkreten Fall nahm sich das Qualitätslabel aus Herzogenrath des schwedischen Trios von LASER DRACUL an, das im Vorjahr mit der selbstbetitelten EP seine ersten Geh-Versuche unternommen hatte.



Und die Skandinavier rechtfertigen diese Vorschusslorbeeren, als dass sie ihren Stoner Rock / Doom Metal ziemlich lässig und ungezwungen realisieren. Dabei kommt immer wieder etwas Retro-Feeling auf, als dass sich BLACK SABBATH-Riffing, Hammond Orgel-Abschnitte oder ein wenig LoFi-Sound finden lässt.



In puncto Songwriting haben LASER DRACUL aber noch etwas Aufholbedarf, als dass die vier Tracks jeweils einen leicht ermüdenden Charakter haben, wenngleich der Hörer jeweils nach ein paar einlullenden Minuten durch Soli, Tempoverschärfungen und sonstigen Ausbrüchen aus dem drohenden Schlaf gerissen wird - am besten im (auch gesanglich) härteren "Dying at Sunrise" gelungen. Wenn die Schweden ihre Songs also noch etwas tighter gestalten, dann könnten sie sich durchaus als Versprechen für die Zukunft erweisen.

Veröffentlichungstermin: 27.01.2017Spielzeit: 31:02 Min.Line-Up:Micke - Bass & GesangLars - GitarreHenrik - SchlagzeugLabel: Ván RecordsMehr im Netz: http://www.facebook.com/laserdracul/ Tracklist:1. Black Moss2. Dying at Sunrise3. Dancing with Demons4. Fear the Priest