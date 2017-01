Die Progressive Death Metal-Band SUNLESS stellt einen euen Song vor:

SUNLESS "Urraca" bei bandcamp



Der Track ist Titelsong des Debütalbums der US-Amerikaner. "Urraca" erscheint am 25. Februar 2017.



Die Tracklist:

1. Wishes Fallen On Deafened Ears

2. Gathering At The Skull´s Eye

3. Aberrant Clime

4. Born Of Clay

5. Obsidian Wing

6. Windswept Rock

7. The Ancient Ones

8. Magpie

9. Disintegration Of Man