Die Modern Metal-Band SELFMACHINE hat mit "Societal Arcade" ihr kommendes Album angekündigt. Das zweite Album der Niederländer wurde im RealSound Studio in Parma aufgenommen und von Waldemar Sorychta und Dennis Koehne gemixt und gemastert. "Societal Arcade" wird am 17. März 2017 via Wormholedeath / Aural Music erscheinen.