Zum 25-jährigen Jubiläum von "The Crimson Idol" veröffentlichen W.A.S.P. eine Neuauflage des Albums inklusive Neuaufnahmen aller Songs sowie einer DVD mit einem 50-minütigen Film zum Konzept des Albums.



Im Herbst sind W.A.S.P. außerdem auf "Re-Idolized: The 25th Anniversary Of The Crimson Idol"-Tour, bei der die Band das ganze Album und ein "Greatest Hits"-Programm auf die Bühne brigt. Bislang stehen aber nur Dates für Skandinavien und Großbritannien fest.