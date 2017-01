DIMMU BORGIR haben für ihr nächstes Album den norwegischen "Schola Cantorum"-Chor engagiert, das erste neue Studioalbum seit 2010 soll im Sommer/Herbst 2017 fertig sein.



Zuvor erscheint am 14. April 2017 die Live-DVD "Forces Of The Northern Night". Darauf zu sehen sind Mitschnitte des Konzerts in Oslo mit dem Norwegian Radio Orchestra und Chor sowie der Show beim Wacken Open Air 2012 und eine Dokumentation.