LOCK UP: neues Album "Demonization"

Neues Album von LOCK UP: "Demonization" erscheint im März 2017 via Listenable Records. Einen Vorab-Song gibt es schon im Netz:

LOCK UP "Desolation Architect" bei decibelmagazine.com.



Zur aktuellen Besetzung gehören: Sänger Kevin Sharp (BRUTAL TRUTH, VENOMOUS CONCEPT), Bassist Shane Embury (NAPALM DEATH), Drummer Nick Barker (CRADLE OF FILTH, DIMMU BORGIR) und Gitarrist Anton Reisenegger (PENTAGRAM (CHILE), CRIMINAL).



Die Tracklist:



1. Blood And Emptiness

2. The Decay Within The Abyss

3. Locust

4. Demonization

5. Demons Raging

6. Desolation Architect

7. Instruments Of Armageddon

8. Sunk

9. The Plague That Stalks The Darkness

10. Foul From The Pure

11. Mind Fight

12. Void

13. Secret Parallel World

14. We Challenge Death