TRIAL (swe): neues Album "Motherless"

Die schwedische Heavy Metal-Band TRIAL (swe) hat ein neues Album angekündigt, "Motherless" soll im Frühjahr 2017 erscheinen.



Außerdem mussten die Schweden aus rechlichen Gründen ihren Bandnamen erweitern: "Dazu mussten wir unser Logo ändern, auch weil wir uns weiterentwickelt haben und es an die neue Platte anpassen wollten. Das neue Logo sowie Artwork und Layout, stammen von Costin Chioreanu, der uns schon für ´Vessel´ betreute. Der Schriftzug wird also von jetzt an TRIAL (swe) lauten, um uns von mehreren ähnlich benannten Acts abzugrenzen, womit wir ja nicht die ersten wären."