Die Thrash Metal-Band COMANIAC veröffentlicht am 7. April 2017 ihr zweites Album "Instruction For Destruction".



Einen ersten Song daraus gibt es hier:

CROMANIAC "Bow Low" bei YouTube.



Die Tracklist:

1. Coal

2. Suborned

3. Bow Low

4. Guarding Ruins

5. How To End It All

6. Self Control

7. Shattered

8. Heart Of Stone

9. Forever More

10. Instruction For Destruction