SINISTER stellen einen Song vom kommenden Album "Syncretism" vot:

SINISTER "Blood-Soaked Domain" Lyricsvideo bei YouTube.



"Syncretism" erscheint am 24. Febuar 2017 via Massacre Records, hier sind Cover & Tracklist:



1. Neurophobic

2. Convulsion Of Christ

3. Blood-Soaked Domain

4. Dominance By Acquisition

5. Syncretism

6. Black Slithering Mass

7. Rite Of The Blood Eagle

8. The Canonical Rights

9. Confession Before Slaughter