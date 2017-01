Die Deathcore-Band CONJONCTIVE hat mit "Falling In The Mouth Of The Devil" einen Track ihres kommenden Albums "In The Mouth Of The Devil" veröffentlicht. Das zweite Album der seit rund zehn Jahren aktiven Schweizer wird am 10. März 2017 via Tenacity Music erscheinen.



CONJONCTIVE "Falling In The Mouth Of The Devil" bei YouTube