DEEZ NUTS: neues Album "Binge & Purgatory" & Tour

Neues Album von DEEZ NUTS: "Binge & Purgatory" erscheint am 7. April 2017.



Im Februar 2017 ist die Hardcore-Band mit der "You Are Part Of This Tour" unterwegs.

Tourdaten bei vampster: DEEZ NUTS, First Blood, Hellions (oder Risk It), Get The Shot, Reality Slap.



Die Tracklist von "Binge & Purgatory":

1. Binge

2. Purgatory

3. Antidote

4. Commas & Zeros

5. Break Out

6. Discord

7. Lessons Learned

8. Carried By Six

9. Cakewalk

10. For What It´s Worth

11. Hedonistic Wasteland

12. Remedy

13. Do Not As I Do