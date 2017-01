Die US-Death Metal-Band SENTIENT HORROR hat einen weiteren Song vom Album "Ungodly Forms" veröffentlicht:

SENTIENT HORROR "Beyond The Curse Of Death" Lyricsvideo bei YouTube.

"Ungodly Forms" erscheint in Europa am 3. März 2017 via Testimony Records. Gemastert hat das Album Dan Swanö.



Einen weiteren Song daraus gibt es hier:

SENTIENT HORROR "Abyssal Ways" bei bandcamp.