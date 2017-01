AMORPHIS veröffentlichen am 24. Februar 2017 zu ihrer USA-Tour eine Special Edition des aktuellen Albums "Under The Red Cloud", die zusätzlich einen Mitschnitt des Akustik-Konzerts "An Evening With Friends" beim Helsinki-Festival im Huvila beinhaltet. Bei der Show traten AMORPHIS mit Gastmusikern wie dem Saxophonisten Sakari Kukko, Pekko Käppi, der sich auf traditionelle finnische Instrumente spezialisiert hat, und Anneke van Giersbergen auf. Ein Video des Aufritts gibt es hier:

AMORPHIS "An Evening With Friends" 360° Video bei YouTube.



Die Finnen haben außerdem ein Buch angekündigt. "Taivaan rumpu – Amorphis-sanoituksia" entstand in Zusammenarbeit mit dem Künstler Pekka Kainulainen, der die Texte der AMORPHIS-Alben schreibt. Das Lyrics-Buch beinhaltet die originalen finnischen Texte, die Übertragungen ins Englische, Schwarz-Weiß-Illustrationen sowie zwei CDs. Es soll ab Mitte März 2017 erhältlich sein.





Die Tracklist von "Under The Red Cloud" /Tour Edition)



CD1 (album)

01. Under The Red Cloud

02. The Four Wise Ones

03. Bad Blood

04. The Skull

05. Death Of A King

06. Sacrifice

07. Dark Path

08. Enemy At The Gates

09. Tree Of Ages

10. White Night

Bonus:

11. Come The Spring

12. Winter’s Sleep



CD2 Live-CD: »An Evening With Friends At Huvila«

01. Enigma

02. Far From The Sun

03. Silent Waters

04. My Kantele

05. Silver Bride

06. Sampo

07. Alone

08. The Wanderer

09. Her Alone