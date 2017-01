PHIL ANSELMO (PANTERA) hat sich mit Schauspieler Bill Moseley (u.a. Texas Chainsaw Massacre) zusammengetan: Das Duo BILL & PHIL veröffentlicht am 20. Januar 2017 das Album "Songs Of Darkness And Despair" über Anselmos Label Housecore Music.



Das komplette Album mit fünf Songs kannst du hier anhören:

PHIL & BILL "Songs Of Darkness And Despair" Albumstream bei decibelmagazine.com