DOCTOR CYCLOPS: "Seventies Rotten Rock" mit Bill Steer

Die Psychedelic Retro Rocker DOCTOR CYCLOPS haben einen Plattenvertrag bei Heavy Psych Sounds unterschrieben, ihr neues Album "Local Dogs" kommt 24. Februar 2017. Bei zwei Songs ist Bill Steer (CARCASS, FIREBIRD) als Gastmusiker zu hören.



Reinhören in den "Seventies Rotten Rock" kann man hier:

DR. CYCLOPS bei bandcamp.



Die Tracklist von "Local Dogs":

1. Lonely Devil

2. D.I.A.

3. Stardust (w/ Bill Steer)

4. Epicurus

5. Wall Of Misery

SIDE B

1. King Midas

2. Stanley The Owl

3. Druid Samhain (w/ Bill Steer)

4. Witch´s Tale

5. Witchfinder General