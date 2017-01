Die Death Metal-Band VENENUM veröffentlicht am 17. März 2017 ihr neues Album "Trance Of Death" via Sepulcral Voice Records. Hier gibts einige ältere Songs von 2011 zur Einstimmung:

VENENUM bei bandcamp.



Die Tracklist von "Trance Of Death":

1. Entrance

2. Merging Nebular Drapes

3. The Nature of the Ground

4. Cold Threat

5. Trance of Death Part I - Reflections

6. Trance of Death Part II - Metanoia Journey

7. Trance of Death Part III - There Are Other Worlds…