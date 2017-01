ATROPAS: From Ashes [EP]

Nach zwei Alben, "Azrael" (2013) und "Episodes of Solitude" (2015), schnaufen ATROPAS mit einer EP einmal kurz durch, um in naher Zukunft ihr drittes Album zu veröffentlichen. Und mit der EP "From Ashes" machen die Schweizer durchaus auf sich aufmerksam, als dass sie dort ihre spielerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen.



Insbesondere Mahmoud Kattan als Lead-Gitarrist, aber auch Dave Colombo als Rhythmus-Gitarrist zeigen gute und flotte Gitarrenarbeit, was sich gleich in den ersten Tracks zeigt, wobei sich geade der Opener "Rapture" durch seine prägnante Laut-Leise-Dynamik auszeichnet. Diese Dynamik ist aber auch dem Genre geschuldet, das sich im Metalcore / Melodic Death Metal bewegt und dabei durchaus moderne Tendenzen zeigt.



Steigerungspotenzial hat die Band sicherlich noch beim Clean-Gesang, der zwar in Tracks wie "Ashes" oder "My Oath" zumindest ganz gut funktioniert, aber bei "Orchids" stellenweise so gar nicht klappt. Die höheren Growls sind hingegen in Ordnung. Aber wie schon gesagt, die (momentanen) Talente des Quartetts aus Zürich liegen im instrumentalen Bereich, in welchem sie neugierig auf mehr machen - und in ihrem Fall auf das dritte Album.

Veröffentlichungstermin: 02.12.2016Spielzeit: 34:00 Min.Line-Up:Mahmoud Kattan - Gesang & GitarreDave Colombo - GitarreKevin Steiger - BassSandro Chiaramonte - SchlagzeugLabel: Wormholedeath RecordsHomepage: http://www.atropas.com Mehr im Netz: http://www.facebook.com/atropasband Tracklist:1. Rapture2. Burn It to the Ground3. Orchids4. Ashes5. Redeem the Lost6. My Oath