Die Black Metal-Band INFERNAL ANGELS hat mit "Belial: The Deceiver" einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album "Ars Goetia" veröffentlicht. Das vierte Album der seit rund 15 Jahren aktiven Italiener wird am 20. Januar 2017 via My Kingdom Music erscheinen.



INFERNAL ANGELS "Belial: The Deceiver" bei YouTube