Die Avant-Garde Black / Dark Metal-Band ASHENSPIRE hat mit "Restless Giants" ein Lyric-Video zu ihrem kommenden Album "Speak Not Of The Laudanum Quandary" veröffentlicht. Das Debütalbum der Schotten wurde unter der Regie von Greg Chandler (ESOTERIC) aufgenommen und wird am 20. Januar 2017 via Code666 erscheinen.



ASHENSPIRE "Restless Giants" bei YouTube