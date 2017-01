SANCTUARY: Song von "Inception"

SANCTUARY veröffentlichen am 24. Februar 2017 die Demo-Sammung "Inception". Darauf zu hören sind Aufnahmen von 1986, die bislang als verschollen galten. Jetzt gibt es einen ersten Song daraus im Netz:

Gitarrist Lenny Rutledge erzählt, wo die Demos jetzt aufgetaucht sind: "Ich habe die Masterbänder in meinem Schuppen gefunden - im unteren Stockwerk ist unser Studio, der zweite Stock ist nur roh zusammengezimmert, dort fand ich die Bänder in einer Kiste, die voller Wasser war und verrottete."