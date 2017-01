INVIDIA ist die neue Band von Travis Johnson (IN THIS MOMENT), Brian Jackson, Marcos Medina Rivera (beide ex-SKINLAB) Matt Snell (ex-FIVE FINGER DEATH PUNCH) und Schlagzeuger Darren Badorine.



Am 31. März 2017 erscheint das Debütalbum "As The Sun Sleeps", produziert von Logan Mader (Ex-MACHINE HEAD). Für 3. Februar 2017 ist die erste Single "Feed The Fire" als Download und als Video angekündigt.