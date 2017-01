BOREALIS haben ihr 2008er Album ""World Of Silence" nochmals komplett neu eingespielt, die neue Version erscheint am 27. Januar 2017 via AFM Records unter dem Titel "World Of Silence MMXVII" auf den Markt.



Eine Höprobe gibt es hier:

BOREALIS "Midnight City" bei Soundcloud.



Die Tracklist:

01. Lost Voices

02. Midnight City

03. From The Fading Screams

04. Forget The Past

05. Eyes Of A Dream

06. World Of Silence

07. The Afterlife

08. Divine Answer

09. The Dawning Light

10. Black Rose