HEREM: III

Eine gefällige Mischung aus Härte und Melodie haben HEREM zu bieten, die darüber hinaus auch noch den Groove des Rocks miteinbringen, wird doch der Heavy Sludge der Finnen im doomigen Tempo zelebriert und bringt zudem eine Stoner Rock-Attitüde mit. Das Rock-Element kommt dabei dank der Gitarrenarbeit von Patrick Ellison und Juho Laitinen gut zur Geltung, die mit legeren Riffs, die mitunter eine hypnotisierende Wirkung haben ("Slumber"), den Grundstock der Tracks bilden. Weiterhin binden die Beiden auch viele melodische Leads und Soli in die Songs ein.



Die Härte HEREMs schlägt sich dagegen in der brutalen Stimme von Valendis Suomalainen nieder, als dass die Frontfrau zwischen diabolischem Krächzen und tiefen Growls wechselt. Alle Achtung. Mitunter wird die Sängerin auch von cleanen männlichen Vocals wie im etwas zu träge wirkenden "Edge of the World" unterstützt.



Von der Produktion her passt sich "III" dem Genre an, als dass dem Album ein dreckiger Sound verpasst wurde, der aber die Rhythmus-Fraktion dennoch klar herausarbeitet, was Songs wie "Drowning Steed" oder dem guten Opener "Scars to Summon" ein organisches Feeling verleiht. Somit eine starke und interessante Mischung.

Veröffentlichungstermin: 13.01.2017Spielzeit: 39:36 Min.Line-Up:Valendis Suomalainen - GesangPatrick Ellison - GitarreJuho Laitinen - GitarreTommi Hartin - BassJani Peltola - SchlagzeugLabel: Inverse RecordsHomepage: http://www.herem.net Mehr im Netz: http://www.facebook.com/HeremBand Tracklist:1. Scars to Summon2. Snakes of the Third Moon3. Drowning Steed4. Slumber5. Edge of the World