AENAON: Hypnosophy

Releases von Code666 versprechen immer wieder eine ganz besondere Note zu haben, so dass die Erwartungshaltung bereits im Vorfeld im höheren Bereich angesiedelt ist. So auch bei "Hypnosophy", dem dritten Album von AENAON. Und die Griechen erfüllen die Erwartungen, als dass ihr Experimental Black Metal großteils wunderbar aufgeht.



Das beginnt schon beim starken Opener "Oneirodynia", der mit kompositorischer Dichte und intensivem Gesang aufwartet. Nicht zu vergessen der eingängige Chor, der das treibende Element des Songs unterstreicht, während in ruhigeren Passagen das Saxophon-Spiel von Orestis Zyrinis für melancholische Momente sorgt.



Auch sonst überraschen AENAON mit spannenden Ideen, wie etwa das Genre fremde Bass-Break in "Fire Walk with Me", das theatralische Geschrei in "Earth Tomb" oder der Sitar-Einsatz und die Frauenvocals im schleppenden "Void". Neben den Überraschungselementen sind aber auch die Metal-Basics stark. Gitarrensoli da und dort, gute Growls und packende Arrangements.



Neben dem gut harmonierenden Line-Up sind aber auch die Gastmusiker zu erwähnen - allen voran Giorgos Papagiannakis (ABSINTHIANA), der (beinahe in jedem Song) mit großartigen Clean-Vocals zu punkten weiß. Generell ist "Hypnosophy" schon ein herausforderndes Album, das die Genregrenzen auslotet, indem es Ausflüge in (Progressive) Rock und Jazz unternimmt, dabei aber immer die dunkle Stimmung des Black Metals beibehält. Ein starkes Album, das man so auch von Code666 erwarten durfte.

Veröffentlichungstermin: 25.11.2016Spielzeit: 55:08 Min.Line-Up:Astrous (Panos Argiriou) - GesangAchilleas Kalantzis - Gitarre, Bass & KeyboardsNycriz - Schlagzeug, Percussion, Saz, Bouzouki, Sitar & OudAnax (John Memos) - GitarreOrestis Zyrinis - SaxophonGast-Musiker:Giorgos Papagiannakis (ABSINTHIANA) - Gesang (clean)Charis Pazaroulas (STONE COLD DEAD) - KontrabassSofia Sarri - Gesang ("Void")Label: Code666 / Aural MusicHomepage: http://www.aenaon-band.com Mehr im Netz: http://www.facebook.com/aenaonofficial Tracklist:1. Oneirodynia2. Fire Walk with Me3. Earth Tomb4. Void5. Tunnel6. Thus Ocean Swells7. Phronesis - Psychomagic