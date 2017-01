Die Heavy Metal-Band BATTLE BEAST hat mit "Familiar Hell" einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album "Bringer Of Pain" veröffentlicht. Das vierte Album der Finnen, bei denen Joona Björkroth (BRYMIR) als Gitarrist eingestiegen ist und Tomi Joutsen (AMORPHIS) als Gast-Sänger auftritt, wird am 17. Februar 2017 via Nuclear Blast erscheinen.



BATTLE BEAST "Familiar Hell" bei YouTube