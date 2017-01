Die Hard Rock / Heavy Metal-Band INDISCIPLINE hat mit "Fear in your Eyes" den Opener ihres kommenden Albums "Sanguinea" als Video-Clip veröffentlicht. Das Debütalbum des brasilianischen Trios wurde von Felipe Eregion (UNEARTHLY) produziert und wird in den nächsten Wochen erscheinen.



INDISCIPLINE "Fear in your Eyes" bei YouTube