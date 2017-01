Die Brutal Death Metal-Band ANALEPSY hat mit "The Vermin Devourer" einen Track ihres kommenden Albums "Atrocities from Beyond" veröffentlicht. Das nach einer EP erste Album der Protugiesen wurde von Miguel Tereso (PRIMAL ATTACK) produziert und wird am 17. Januar 2017 via Rising Nemesis Records erscheinen.



