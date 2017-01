Die Birminghamer Doom/Stoner-Band ALUNAH hat ein Video zu "Fire Of Thornborough Henge" online. Der Song stammt vom neuen Album "Solennial", welches am 17. März über Svart Records auf Vinyl und als Digipak-CD veröffentlicht wird. Man kann das Album bereits bei der Band vorbestellen, die ersten 100 Preorders enthalten einen limitierten Patch als Goodie.



ALUNAH: Video zu "Fire Of Thornborough Henge" bei youtube