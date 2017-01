DIMMU BORGIR veröffentlichen am am 14. April 2017 die Live-DVD "Forces Of The Northern Night".

Darauf zu sehen sind Mitschnitte des Konzerts in Oslo mit dem Norwegian Radio Orchestra und Chor sowie der Show beim Wacken Open Air 2012 mit rund 100 Musikern auf der Bühne. Außerdem beinhaltet die DVD eine Dokumentation.