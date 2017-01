Die Industrial Black Metal-Band ABORYM hat mit "Slipping Through The Cracks" einen Track ihres kommenden Albums "Shifting.Negative" veröffentlicht. Das siebte Album der - mit Ausnahme von Fabrizio Giannese - vom Line-Up her runderneuten Italiener wird am 15. Januar 2017 via Agonia Records erscheinen.



ABORYM "Slipping Through The Cracks" bei YouTube