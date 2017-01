A SUN TRAVERSE: A Sun Traverse [EP]

Eine durchaus pikante, aber auch verheißungsvolle Zusammenstellung kann die Doom / Death Metal-Band A SUN TRAVERSE für sich beanspruchen. Während an den Instrumenten fünf ehemalige SATURNUS-Musiker werken, gibt Michael H. Andersen (THORIUM, Ex-WITHERING SURFACE) growlend seinen Senf dazu. Dass die selbstbetitelte EP dann auch just bei demjenigen Label erscheint, für welches Andersen auch als Managing Director tätig ist (Mighty Music), sollte auch nicht verschwiegen werden.



Musikalisch bewegen sich die Dänen allerdings nicht sehr weit weg von den Genre-Grenzen. Der melodische Doom / Death Metal wirkt skandinavisch genug, um die Handschrift der Musiker erkennen zu können. Das Ganze wirkt dann auch allzu vorhersehbar und ein Stück weit auch austauschbar. Insbesondere bei den fürs Genre kürzeren Tracks bekommt man zu wenig emotionalen Input, als dass man sich in die Songs und die Stimmung fallen lassen könnte. Das fällt beim Achtminüter "Dance, Darkness Dance" schon leichter, als dass hier auch kompositorisch etwas mehr Variantenreichtum geboten wird.



Hervorzuheben sind sicherlich die sehr guten Growls von Michael H. Andersen, die er sowohl sehr tief, aber hin und wieder auch als höhere Screams zum Besten gibt. Auch der teilweise ungewöhnliche, aber keineswegs aufdringliche Keyboard-Sound, den Anders Ro Nielsen seinem Instrument entlockt, ist ein Hinhörer. Dennoch hätte man sich angesichts der Konstellation der Band etwas mehr von A SUN TRAVERSE erwarten dürfen, wenngleich die EP deren erster Versuch gewesen ist.

Veröffentlichungstermin: 13.01.2017Spielzeit: 24:00 Min.Line-Up:Michael H. Andersen - GesangTais Pedersen - GitarrePeter Erecius Poulsen - GitarreLennart Jacobsen - BassAnders Ro Nielsen - KeyboardsNikolaj Borg - SchlagzeugProduziert von Kaspar Boye Larsen ( THE KANDIDATE VOLBEAT , Ex- WITHERING SURFACE Label: Mighty MusicHomepage: http://www.asuntraverse.dk Mehr im Netz: http://www.facebook.com/asuntraverse/ Tracklist:1. Still Shining2. The Meadow3. Dance, Darkness Dance4. The Autumn Of Fall5. The Harvest