Die Melodic Black / Death Metal-Band BALFOR hat mit "Serpents Of The Black Sun" einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album "Black Serpent Rising" veröffentlicht. Das dritte Album der Ukrainer wurde von Alexey Romanchenko (SEMARGL) gemixt und gemastert und wird am 15. Januar 2017 via Drakkar Productions erscheinen.



BALFOR "Serpents Of The Black Sun" bei YouTube