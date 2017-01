Die Power Metal-Band LUX PERPETUA hat einen Plattenvertrag bei Underground Symphony Records unterschrieben. Im Zuge dessen werden die Polen rund um Sänger Artur Rosinski (FIRESTORM) ihr Debütalbum "The Curse of the Iron King" veröffentlichen, zu dem es mit "Army of Salvation" auch schon einen ersten Track zu hören gibt.



