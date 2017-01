Die Death Metal-Band RUDE hat mit "House Of Dust" ein Lyric-Video zu ihrem kommenden Album "Remnants..." veröffentlicht. Das zweite Album der US-Amerikaner, bei denen Chad Gailey (ATRAMENT) an den Drums werkt, wird am 20. Januar 2017 via F.D.A. Records erscheinen. Das Coverartwork stammt von Dan Seagrave.



