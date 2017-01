Nachdem DAEDALEAN COMPLEX sich für ihr viertes Album, das im Laufe dieses Jahres erscheinen sollte, einen Plattenvertrag bei PRC Music gesichert haben, kamen die beiden Vertragspartner überein, das bislang jüngste Album der Kanadier, "The Rise of Icarus", nochmals neu aufzulegen.



Ursprünglich 2013 erschienen, macht das dritte Album des Sextetts einen leicht angestaubten Eindruck, als dass das Gothic / Industrial / Symphonic Black-Genre seine besten Zeiten wohl schon hinter sich gebracht hat - auch schon vor drei, vier Jahren im Übrigen. Dennoch macht es dann auch den Reiz von DAEDALEAN COMPLEX aus, wieder einmal eine Mischung aus öfters CRADLE OF FILTH und seltener DEATHSTARS zu Ohren zu bekommen.



Insbesondere die härteren Tracks sind es, die ohne große Mühe ins Ohr gehen: ob das nun "Breaking the Chains" ist, das mit cleanen männlichen Vocals und Growls daherkommt, oder "Chrysalis", das bei den cleanen Vocals auf Sängerin Lindsay Schoolcraft setzt, die im Übrigen seit 2014 bei CRADLE OF FILTH aktiv ist. Die Gothic lastigeren Tracks wie "Divide and Conquer" oder das gesanglich eigentlich gut gelungene "A Shattered Icon" sind dagegen etwas behäbiger und wollen nicht ganz so zu zünden. Ebenso wie "Ariadne´s Thread", das in Industrial-Umgebung hauptsächlich mit den Frauenvocals arbeitet.



Gut zu gefallen weiß allerdings die Produktion von Fred Bédard (MOONLYGHT), der einen klaren Sound zurechtzimmern konnte, der alle Instrumente und Gesangsprotagonisten gut zur Geltung bringt und somit ein homogenes Klangbild erschafft. Wie schon gesagt, auch wenn das Genre schon einen leichten Staub angesetzt hat, so macht "The Rise of Icarus" dennoch Spaß und macht auf das kommende Album der Kanadier neugierig.

Veröffentlichungstermin: 16.12.2016Spielzeit: 36:14 Min.Line-Up:SineHertz (Guillaume Paré) - Gitarre & GesangCipher - BassDoom6 - GitarreDaedalus - Gesang & KeyboardsIdrys - SchlagzeugLindsay (Lindsay Schoolcraft) - GesangProduziert von Fred Bédard ( MOONLYGHT Label: PRC MusicHomepage: http://www.daedaleancomplex.com Mehr im Netz: http://www.facebook.com/daedaleancomplex Tracklist:1. The Labyrinth2. Divide and Conquer3. Breaking the Chains4. The Darkest Path5. Chrysalis6. A Shattered Icon7. Echoes of Your Voice8. Ariadne´s Thread