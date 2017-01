Die Heavy / Dark Rock-Band ASH AND COAL hat mit "Everyone´s a Misanthope" ein Lyric-Video zu ihrem kommenden Album "Legacy" veröffentlicht. Das nach der EP "Agnostica" erste Album der Schweden wird am 18. Februar 2017 via ViciSolum Productions erscheinen.



ASH AND COAL "Everyone´s a Misanthope" bei YouTube