Die Death Metal-Band HELLCRAFT hat mit "Apotheosis of War" den Titeltrack ihres kommenden Albums veröffentlicht. Gesangliche Unterstützung erhalten die Ukrainer dabei von Adrie Kloosterwaard (SINISTER). "Apotheosis of War", das dritte Album der Osteuropäer, wird am 13. Januar 2017 via Symbol Of Domination erscheinen.



HELLCRAFT "Apotheosis of War" bei YouTube