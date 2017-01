PARADOX spielen beim BANG YOUR HEAD Open Air 2017 (12. bis 15. Juni 2017) in der 1987er Besetzung mit Charly Steinhauer (Gesang/Gitarre), Markus Spyth (Gitarre), Roland Stahl (Bass) und Axel Blaha (Schlagzeug).



Außerdem tritt die Band am 30.09.2017 beim HARDER THAN STEEL Festival in Dittigheim auf. Die Setlist auf beiden Festivals besteht aus Songs der beiden Alben "Product Of Imagination" (1987) und "Heresy" (1989).