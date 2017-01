PALLBEARER: neues Album "Heartless" im März 2017

PALLBEARER haben einen Plattenvertrag bei Nuclear Blast unterschrieben. Erste Veröffentlichung der Doomer auf dem Label ist das neue Studioalbum "Heartless", es erscheint am 24. März 2017.



"Mit diesem Album entdecken wir ganz neue Gebiete", verspricht die Band, "anstatt in die Leere zu starren – von oben und von innen – konzentriert sich die Macht von »Heartless« auf die bittere Realität. Unser Leben, unsere Heimat und unsere Welt versinken alle in den Tiefen der völligen Finsternis, während wir versuchen, jeden Hoffnungsschimmer zu finden, der noch existiert."

Die Tracklist:

01. I Saw The End

02. Thorns

03. Lie Of Survival

04. Dancing In Madness

05. Cruel Road

06. Heartless

07. A Plea For Understanding